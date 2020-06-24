У червні-липні в містах Австралії пройде серія тенісних турнірів

До 10 липня а Австралії відбудуться тенісні турніри UTR Pro Tennis Series.

Змагання пройдуть у п'яти містах - Сіднеї, Мельбурні, Брісбені, Аделаїді та Перті, повідомляє Tennis.com.au.

Перший турнір серії (чоловічий та жіночий) пройде у Сіднеї з 27 червня по 30 червня.

Подальший розклад:

Мельбурн, 29 червня - 2 липня (чоловічий та жіночий);

Брісбен, 29 червня - 2 липня (чоловічий та жіночий);

Аделаїда, 5-8 липня (чоловічий);

Перт, 7-10 липня (чоловічий).

Змагання пройдуть без болбоїв та глядачів, з обмеженим числом лінійних суддів. Організатори використовуватимуть рейтинг гравців Universal Tennis Rating (UTR).

Австралійці також планують провести змагання серед тенісистів-колясочників.

Фото: tennis.com.au.