У червні-липні в містах Австралії пройде серія тенісних турнірів
Укрінформ
До 10 липня а Австралії відбудуться тенісні турніри UTR Pro Tennis Series.
Змагання пройдуть у п'яти містах - Сіднеї, Мельбурні, Брісбені, Аделаїді та Перті, повідомляє Tennis.com.au.
Перший турнір серії (чоловічий та жіночий) пройде у Сіднеї з 27 червня по 30 червня.
Подальший розклад:
Мельбурн, 29 червня - 2 липня (чоловічий та жіночий);
Брісбен, 29 червня - 2 липня (чоловічий та жіночий);
Аделаїда, 5-8 липня (чоловічий);
Перт, 7-10 липня (чоловічий).
Змагання пройдуть без болбоїв та глядачів, з обмеженим числом лінійних суддів. Організатори використовуватимуть рейтинг гравців Universal Tennis Rating (UTR).
Австралійці також планують провести змагання серед тенісистів-колясочників.
Фото: tennis.com.au.