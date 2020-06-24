Світоліній присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова"
Укрінформ
Кращій українській тенісистці Еліна Світоліной присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова".
Про це повідомляє BTU.
"Почесного звання 2020 року удостоєні бізнесмен, президент бізнес-групи DCH Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша "ракетка" України, член національної збірної з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 2018 року Еліна Світоліна отримала нагороду "Гордість України" за перемогу на Підсумковому турнірі WTA.
Фото: Getty Images.