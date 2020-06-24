Світоліній присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова"

Кращій українській тенісистці Еліна Світоліной присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова".

Про це повідомляє BTU.

"Почесного звання 2020 року удостоєні бізнесмен, президент бізнес-групи DCH Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша "ракетка" України, член національної збірної з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, 2018 року Еліна Світоліна отримала нагороду "Гордість України" за перемогу на Підсумковому турнірі WTA.

Фото: Getty Images.