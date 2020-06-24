"Порту" обійшов "Бенфіку", розгромивши "Боавішту" у футбольній Прімейра-лізі

Футболісти "Порту" з рахунком 4:0 упевнено обіграли "Боавішту" у матчі 28-го туру чемпіонату Португалії.

Після перерви малійський форвард "Порту" Мусса Марега оформив дубль, а також по м'ячу з пенальті забили Алекс Теллес и Сержіу Олівейра, повідомляє Укрінформ.

"Порту" набрав 67 очок. "Дракони" одноосібно очолили турнірну таблицю після несподіваної домашньої поразки "Бенфіки" від "Санта-Клари" - 3:4.

Фото: fcporto.pt.