На захисника «Шахтаря» Додо претендують «Баварія» і «ПСЖ»

«Баварія» готова заплатити за Додо 20 млн євро.

Захисник «Шахтаря» Додо прокоментував для Globo Esporte інформацію про інтерес до нього з боку «Баварії» і «ПСЖ».

«Я дуже задоволений, що такий інтерес є. Дозволю своїм агентам займатися цим питанням. Ці два клуби серед кращих в Європі. Однак, я поважаю «Шахтар». Я добре себе зарекомендував в клубі. Нам з «Шахтарем» ще належить зіграти в Лізі Європи, я повинен викластися на повну разом з командою», - сказав Додо.

Раніше генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що клуб вів переговори щодо продажу Додо в «Баварію», але мюнхенців не влаштувала ціна.

В цьому сезоні 21-річний бразильський захисник Додо зіграв за «Шахтар» 28 матчів в усіх турнірах. В його активі 2 голи і 5 результативних передач.

Фото: сайт ФК "Шахтар"