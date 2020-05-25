Захисник «Шахтаря» Додо може перейти в «ПСЖ»

Український клуб хоче за трансфер 30 млн євро.

Захисник «Шахтаря» Додо потрапив в сферу інтересів «Парі Сен-Жермен», повідомляє Le10sport.com.

Парижани зробили запит по трансферній вартості бразильця. «Шахтар» хоче отримати 30 млн євро. Також повідомляється, що «Баварія» вже запропонувала 20 млн євро за Додо.

Контракт 21-річного бразильця з «Шахтарем» діє до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 3,6 млн євро.

«ПСЖ» шукає правого захисника на випадок переходу Тома Меньє. Парижани також розглядають захисника «Аталанти» Тімоті Кастаня.

Нагадаємо, в цьому сезоні УПЛ Додо зіграв 16 матчів. В його активі 1 гол і 1 результативна передача.

Фото: shakhtar.com