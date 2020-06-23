Лунін допоміг «Ов'єдо» обіграти «Спортінг»

Команда українського голкіпера залишила зону вильоту.

Український воротар «Ов'єдо» Андрій Лунін відмінно відіграв гостьовий поєдинок 34-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунда) проти «Спортинга» (Хіхон) (1:0), повідомляє Укрінформ.

Українець відстояв на нуль і допоміг своїй команді вийти із зони вильоту Сегунди. На 87-й хвилині гол у ворота Луніна був скасований після перегляду VAR.

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У нинішньому сезоні Лунін зіграв 13 матчів за «Ов'єдо», пропустивши 13 м'ячів. «Ов'єдо» піднявся на 16-е місце Сегунди. До зони вильоту два очки

Нагадаємо, Лунін перейшов в мадридський «Реал» влітку 2018 року. З тих пір воротар віддавався в оренду в «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».