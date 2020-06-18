Лунін відбив пенальті в матчі іспанської Сегунди

Український воротар іспанського футбольного клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін відбив пенальті в домашньому матчі 33-го туру Сегунди проти "Депортіво".

Лунін відбив удар турецького хавбека Емре Чолака з 11-метрової позначки на 37-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Ов'єдо", повідомляє Укрінформ.

При цьому відбитий Луніним пенальті не допоміг "Ов'єдо" перемогти. Команда українського голкіпера вела з рахунком 2:0, проте в підсумку не втримала перемогу - 2:2.

"Ов'єдо" посідає 20-е місце в Сегунді, набравши 37 очок. У наступному турі 22 червня команда Луніна в Хіхоні зіграє із "Спортингом".