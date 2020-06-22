УПЛ: "Динамо" перемогло "Колос", арбітр призначив 5 пенальті

Футболісти київського "Динамо" завдали поразки ковалівському "Колосу" у поєдинку 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на столичному НСК "Олімпійський", в якому арбітр Сергій Бойко призначив 5 пенальті, завершився із результатом 2:1 на користь "біло-синіх", повідомляє Укрінформ.

Віктор Циганков відкрив рахунок з пенальті на 66-й хвилині. Відновив паритет ісландський форвард "Колоса" Арні Вільх'яльмссон, який на 69-й хвилині також реалізував 11-метровий удар. "Біло-сині" вирвали перемогу ударом з "точки" Карлоса Де Пени на 87-й хвилині.

На 53-й хвилині півзахисник ковалівців Андрій Богданов не реалізував пенальті, призначений за гру рукою Дениса Попова - Георгій Бущан відбив м'яч на кутовий.

П'ятий 11-метровий удар у цій зустрічі, який був призначений у ворота "Колоса" на 77-й хвилині, рефері відмінив за допомогою VAR.

Гості догравали матч у меншості - на 62-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Кирило Петров.

Динамівці втретє у сезоні перемогли ковалівський клуб: у 10-му турі кияни розгромили "Колос" на столичній "Оболонь-Арені" - 4:0, у 21-му - на НСК "Олімпійський" - 2:0.

Учетверте в сезоні команди зійдуться 19 липня у заключному, 32-му турі національної першості.

Результати інших матчів 27-го туру:

"Маріуполь" - "Львів" - 3:0

голи: Руслан Фомін (5, 27 хвилини), Олексій Кащук (90+3);

"Ворскла" (Полтава) - "Дніпро-1" - 2:0

голи: Руслан Степанюк (18, 48);

"Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія" - 3:2

голи: Тайсон (13, з пенальті), Тете (59, 79) - Євген Банада (47), Максим Третяков (51, з пенальті);

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 1:2

голи: Денис Фаворов (90+8) - Владислав Кочергін (6), Богдан Михайличенко (56).

Поєдинок "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк) перенесний.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ти матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 52 (27), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (27), "Колос" - 26 (27);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23).