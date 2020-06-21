АПЛ: "Челсі" обіграв "Астон Віллу" і закріпився у зоні Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти лондонського "Челсі" у Бірмінгемі з рахунком 2:1 здобули вольову перемогу над "Астон Віллою" у матчі 30-го туру Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).

На гол британського захисника "Астон Вілли" Кортні Хауса, який відзначився на 43-й хвилині, "Челсі" відповів результативними ударами американського півзахисника Крістіана Пулішича (60) та французького форварда Олів'є Жиру (62), повідомляє Укрінформ.

"Астон Вілла" з 26-а очками залишається у зоні вильоту АПЛ. "Челсі" у свою чергу набрав 51 очко і посідає четверте місце, яке дає право наступного сезону грати у Лізі чемпіонів УЄФА. "Сині" випереджають "Манчестер Юнайтед", який йде п'ятим, на 5 очок.