«Шахтар» отримає нового технічного спонсора

Екіпіровку для чемпіонів України тепер вироблятиме компанія Puma.

«Шахтар» змінює технічного спонсора. Новим виробником екіпіровки «гірників» стане компанія Puma. Переговори з новим виробником перебувають на фінальній стадії, повідомляє Sport Arena.

Контракт «Шахтаря» з нинішнім технічним спонсором Nike закінчується в цьому році. З Nike донецький клуб співпрацював з 2008 року.

Нагадаємо, «Шахтар» виграв чемпіонат України в 13-й раз в історії і вчетверте поспіль. «Гірники» випереджають "Динамо" на 19 очок – киянам залишилося провести ще шість матчів в поточному розіграші УПЛ.

У Лізі Європи «Шахтар» на виїзді обіграв «Вольфсбург» (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу. Матч-відповідь може пройти в Німеччині, а не в Харкові.

Фото: сайт ФК "Шахтар"