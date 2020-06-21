Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів-2020/21 визначаться 1 жовтня

У 27-му турі Української Прем'єр-ліги футболісти донецького "Шахтаря" достроково оформили свій 13-й чемпіонський титул, а з ним - і путівку до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА наступного сезону.

17 червня на засіданні Виконкому УЄФА, в якому брав участь президент Української асоціації футбол (УАФ) Андрій Павелко, було затверджено графік єврокубків у сезоні-2020/2021, згідно з яким формування квартетів основної сітки Ліги чемпіонів відбудеться трохи пізніше, ніж зазвичай, - 1 жовтня. Цього дня на церемонії в Афінах (Греція) "Шахтар" отримає трьох своїх суперників, а матчі групового етапу заплановано на 20/21 та 27/28 жовтня, 3/4 та 24/25 листопада, 1/2 та 8/9 грудня, повідомляє пресслужба УАФ.

Додамо, що 10 липня, "Шахтар" стане учасником ще одного жеребкування, яке відбудеться у швейцарському Ньйоні. Визначаться потенційні суперники клубу у чвертьфіналі та півфіналі Ліги Європи-2019/2020. Утім, "гірникам" ще необхідно подолати етап 1/8 фіналу. Матч у відповідь із німецьким "Вольфсбургом" пройде 5 або 6 серпня (про місце зустрічі буде повідомлено пізніше). Нагадаємо, що перший поєдинок завершився виїзною перемогою "Шахтаря" - 2:1.