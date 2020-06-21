World Athletics виплатить одноразову допомогу атлетам

На допомогу не претендували спортсмени, що входять до першої шістки світових рейтингів.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) виплатить одноразову допомогу 3 тисячі доларів спортсменам, які втратили дохід через пандемію коронавірусу. Всього допомогу нададуть 193 атлетам з 58 країн, повідомляє сайт World Athletics.

Фонд добробуту спортсменів планував зібрати 500 тисяч доларів в травні, проте завдяки добровільним внескам загальну суму вдалося збільшити до 600 тисяч.

Для отримання допомоги атлети мали підтвердити і обгрунтувати втрату доходу в порівнянні з 2019 роком. Виплату отримали лише ті спортсмени, які ніколи не були викриті у вживанні допінгу.

На допомогу не претендували спортсмени, що входять до першої шістки світових рейтингів і заробили більше 6 тисяч доларів в змаганнях Діамантової ліги в минулому році. Таким чином, допомогу організували для найменш захищених атлетів, що мають шанс виступити на майбутній Олімпіаді.

Нагадаємо, що президент World Athletics Себастьян Коу хоче провести нинішній сезон з серпня по жовтень. Діамантова ліга планує провести свій перший етап 14 серпня в Монако.

Фото: EPA