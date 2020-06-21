World Athletics виплатить одноразову допомогу атлетам

World Athletics виплатить одноразову допомогу атлетам

Укрінформ
На допомогу не претендували спортсмени, що входять до першої шістки світових рейтингів.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) виплатить одноразову допомогу 3 тисячі доларів спортсменам, які втратили дохід через пандемію коронавірусу. Всього допомогу нададуть 193 атлетам з 58 країн, повідомляє сайт World Athletics.

Фонд добробуту спортсменів планував зібрати 500 тисяч доларів в травні, проте завдяки добровільним внескам загальну суму вдалося збільшити до 600 тисяч.

Для отримання допомоги атлети мали підтвердити і обгрунтувати втрату доходу в порівнянні з 2019 роком. Виплату отримали лише ті спортсмени, які ніколи не були викриті у вживанні допінгу.

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На допомогу не претендували спортсмени, що входять до першої шістки світових рейтингів і заробили більше 6 тисяч доларів в змаганнях Діамантової ліги в минулому році. Таким чином, допомогу організували для найменш захищених атлетів, що мають шанс виступити на майбутній Олімпіаді.

Нагадаємо, що президент World Athletics Себастьян Коу хоче провести нинішній сезон з серпня по жовтень. Діамантова ліга планує провести свій перший етап 14 серпня в Монако.

Фото: EPA

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