«Зоря» продає основного захисника в «Андерлехт» - ЗМІ

Богдан Михайличенко може переїхати в чемпіонат Бельгії за 500 тисяч євро.

Захисник «Зорі» Богдан Михайличенко – один з пріоритетних трансферів для бельгійського «Андерлехта», повідомляє Voetbalkrant.

«ТаТоТаке» повідомило, що трансферний процес уже запущений, а суму викупу Михайличенка «Зоря» знизила до 500 тисяч євро.

Михайличенко вихованець київського «Динамо». Раніше грав за «Зорю» на правах оренди. Тransfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро, контракт з луганським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

В нинішньому сезоні Богдан Михайличенко зіграв за «Зорю» 29 матчів, в яких забив 2 м’ячі і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії достроково завершений. «Андерлехт» фінішував лише 8-м і команда не потрапила в єврокубки.

Фото: сайт ФК "Зоря"