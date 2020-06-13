"Динамо" обіграло "Зорю" і вийшло на друге місце в УПЛ

Футболісти київського "Динамо" перемогли 13 червня луганську "Зорю" (3:1) у 26-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі забили: Владлен Юрченко (54-та хвилина, з пенальті) - у складі луганчан; Віталій Буяльський (71), Карлос де Пена (75) та Віктор Циганков (90+6) - у динамівців, повідомляє Укрінформ.

На 83-й хвилині у "Зорі" вилучений Ловро Цвек.

Раніше у суботу "Маріуполь" на домашній арені імені Володимира Бойка зіграв унічию з полтавською "Ворсклою" - 1:1.

Голи: Дмитро Топалов (74) - Наджееб Якубу (59).

Вилучення: Ігор Пердута ("Ворскла", 90+5).

Сьогодні пройде ще один матч чемпіонату. Донецький "Олімпік" та "Львів" зіграють на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (початок о 19.30, покаже телеканал "Футбол 2").

Заключні поєдинки 26-го туру відбудуться у неділю, 14 червня. О 17.00 стартує гра на НСК "Олімпійський" між ковалівським "Колосом" та донецьким "Шахтарем" ("Футбол 1"), о 19.30 на стадіоні "Ніка" футболісти "Олександрії" прийматимуть чернігівську "Десну" ("Футбол 1").

Матч "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Зоря" - 49 (26), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (25), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.