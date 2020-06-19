"Мотор" увосьме поспіль зіграє у гандбольній Лізі чемпіонів

У п'ятницю, 19 червня, визначився список учасників Ліги чемпіонів-2020/2021 серед чоловічих гандбольних клубів.

Як інформує сайт Європейської федерації гандболу (EHF) Україну в престижних змаганнях знову представить запорізький "Мотор", для якого це буде восьма поспіль участь у турнірі.

Кількість учасників ЛЧ скоротили з 28-ми до 16-ти команд. Український клуб отримав одну з шести wild cards, на які претендували 14 клубів. Путівки також дісталися командам БГК імені Мєшкова (Білорусь), "Нант" (Франція), "Пік Сегед" (Угорщина), "Целє" (Словенія) та "Ельверум" (Норвегія).

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Раніше місця за собою забронювали клуби "Загреб" (Хорватія), "Ольборг" (Данія), "Барселона" (Іспанія), "ПСЖ" (Франція), "Кіль" (Німеччина), "Фленсбург" (Німеччина), "Веспрем" (Угорщина), "Вардар" (Північна Македонія), "Віве" (Польща), "Порту" (Португалія).

Жеребкування турніру відбудеться 1 липня.

Фото: handball.motorsich.