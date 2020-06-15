Український напівсередній не увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів ЄГФ
Про це повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).
За підсумками опитування в збірну кращого клубного турніру Європи увійшли відразу вісім нових гандболістів. Лише двоє гравців були серед переможців минулого сезону - напівсередній "ПСЖ" Міккель Хансен і Блаж Благотіншек з "Веспрема".
У списку претендентів в номінації лівий напівсередній був українець Владислав Остроушко, який захищає кольори северомакедонского "Єврофарма", проте в число кращих не увійшов.
Символічна збірна Ліги чемпіонів сезону 2019/20:
голкіпер - Ніклас Ландін ("Кіль"), лівий крайній - Мануел Штрлек ("Веспрем"), лівий напівсередній - Сандер Сагосен ("ПСЖ"), розігруючий - Міккель Хансен ("ПСЖ"), лінійний - Бенце Банхіді ("Пік"), правий напівсередній - Алекс Дуйшебаєв ("Віве"), правий крайній - Ніклас Екберг ("Кіль"), захисник - Блаж Благотіншек ("Веспрем"), молодий гравець - Алейкс Гомес ("Барселона"), тренер - Давид Давис ("Веспрем").
Фото: handball.motorsich.com.