Український напівсередній не увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів ЄГФ

Любителі гандболу взяли участь в голосуванні за символічну збірну Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).

За підсумками опитування в збірну кращого клубного турніру Європи увійшли відразу вісім нових гандболістів. Лише двоє гравців були серед переможців минулого сезону - напівсередній "ПСЖ" Міккель Хансен і Блаж Благотіншек з "Веспрема".

У списку претендентів в номінації лівий напівсередній був українець Владислав Остроушко, який захищає кольори северомакедонского "Єврофарма", проте в число кращих не увійшов.

Символічна збірна Ліги чемпіонів сезону 2019/20:

голкіпер - Ніклас Ландін ("Кіль"), лівий крайній - Мануел Штрлек ("Веспрем"), лівий напівсередній - Сандер Сагосен ("ПСЖ"), розігруючий - Міккель Хансен ("ПСЖ"), лінійний - Бенце Банхіді ("Пік"), правий напівсередній - Алекс Дуйшебаєв ("Віве"), правий крайній - Ніклас Екберг ("Кіль"), захисник - Блаж Благотіншек ("Веспрем"), молодий гравець - Алейкс Гомес ("Барселона"), тренер - Давид Давис ("Веспрем").

Фото: handball.motorsich.com.