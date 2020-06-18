«Монако» планує викупити у «Динамо» Родрігеша

Зараз атакуючий півзахисник грає в оренді за турецький «Анкарагюджю».

Вінгер «Динамо» Жерсон Родрігеш може стати гравцем клубу французької Ліги 1 «Монако», повідомляє Milliyet.

Скаути монегасків деякий час стежили за 24-річним гравцем збірної Люксембургу. Головний тренер команди Роберт Морено теж схвалив цей трансфер. «Монако» зв'язалося з «Динамо», щоб обговорити можливість переходу Жерсона.

Зараз Родрігеш грає в оренді за «Анкарагюджю». У цьому сезоні він забив 3 мячі і віддав 2 результативні передачі в 8 матчах.

Контракт вінгера з «Динамо» розрахований до літа 2024-го. Transfermarkt оцінює Родрігеша в 1,4 млн євро.

Фото: facebook.com/fcdynamoua