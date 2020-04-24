«Анкарагюджю» бажає продовжити оренду Жерсона Родрігеша

«Динамо» готове продати Родрігеша не менше ніж за 5 млн євро.

Президент «Анкарагюджю» Фатіх Мерт заявив про бажання продовжити оренду півзахисника «Динамо» Жерсона Родрігеша, повідомляє Ajansspor.

«Ми зустрілися з футболістом і «Динамо». Ми хочемо продовжити контракт з гравцем. У нас немає опції продовження угоди, але є усна домовленість з київським клубом», - сказав Мерт.

Раніше повідомлялося, що успішний виступ гравця збірної Люксембургу привернув увагу кількох клубів турецької Суперліги. Хто саме стежить за хавбеком - не уточнювалося. Відомо, що «Динамо» готове продати Родрігеша не менше ніж за 5 млн євро.

Нагадаємо, в 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігеш забив 3 м’ячі і віддав 2 гольові передачі. Його оренда розрахована до 30 червня.

Жерсон Родрігеш перейшов у «Динамо» минулого літа з японського клубу «Джубіло Івата». Він підписав п'ятирічний контракт. За півроку в Києві 24-річний Родрігеш провів 12 матчів і забив два м'ячі.

Фото: Ajansspor