«Український Макгрегор» Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА

«Український Макгрегор» Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА

Укрінформ
Одесит мріє про бій проти «Пантери» Елейна Нгалані.

Відомий боєць ММА Аскар Можаров хоче, щоб його наступним суперником став Елейн Нгалані на прізвисько «Пантера», повідомляє Укрінформ.

Елейн народився в Камеруні, але живе і представляє Гонконг. Він чотириразовий чемпіон світу з муайтай. 7 липня Нгалані виповниться 45 років, але він перебуває в відмінній фізичній формі, яку наочно демонструє під час боїв.

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У 2015 році перед фізичною міццю «Пантери» не встояв українець Ігор Субору - Елейн переміг Ігоря технічним нокаутом в першому раунді. Нгалані виступає у великому світовому промоушені Оne Fight Сhampionship (One FC), але це не перешкода для Можарова.

«З Елейном ми разом тренувалися, і я захоплений його формою та відношенням до роботи. Це серйозний суперник для будь-якого бійця в ММА. Проте, вважаю чудовою ідеєю нокаутувати Нгалані в рамках свого дебютного бою в One FC. Заодно помщуся Елейну за Ігоря Субору», - зізнається Аскар Можаров.

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Аскар Можаров народився і виріс в Одесі. Почав захоплюватися тайським боксом в 14 років, що відобразилося на його стилі в ММА - одесит є потужним ударником. У змішаних єдиноборствах провів 25 поєдинків на професійному рівні, переміг в 19 з них. У світі професійних єдиноборств за Аскаром міцно закріпилося прізвисько «Український Макгрегор».

Фото: twitter.com

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