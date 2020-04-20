Беленюк готовий спробувати сили в ММА

Боксерську техніку йому ставитиме Ломаченко.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів Tribuna.com про можливість виступати в MMA.

«Ви знаєте, у мене є думки про те, щоб потрапити на збір Ломаченка, попрацювати з його батьком, щоб він хоча б поставив мені ази бойової техніки.

Я розумію, що боксерська техніка на низькому рівні. Мені потрібно в цій частині її поліпшити. Займатися боротьбою і MMA одночасно неправильно, адже я буду себе розпорошувати.

Я обіцяв, що після борцівської кар'єри спробую тренуватися для початку. Якщо я побачу потенціал в цій сфері і розумітиму, що готовий виходити в клітку і показувати гідний результат, то чому ні. Тільки це питання не на сьогодні, а на той момент, коли я закінчу з боротьбою», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, в березні Олімпіаду-2020 в Токіо перенесли на липень і серпень наступного року.

Фото: Укрінформ