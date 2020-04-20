Я завоював олімпійську ліцензію і я повинен їхати – Беленюк

Український борець пояснив, чому на Олімпіаду-2020 повинен їхати він, а не чемпіон Європи Новиков.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів Tribuna.com про ситуацію з Семеном Новиковим, який переміг на чемпіонаті Європи в його ваговій категорії і хоче поїхати на Олімпіаду.

«Зараз потрібно дивитися на нові критерії відбору на Олімпіаду. Подивимося. Новиков – хлопець, який дуже добре виступив на чемпіонаті Європи, але туди спочатку мав їхати я.

Ми з тренером дали йому таку можливість, тому що хлопець талановитий, з великим потенціалом і ніяких питань не виникало.

У мого тренера були домовленості, що вони їдуть на чемпіонат Європи, але вони ніяким чином не претендують на Олімпіаду. Тому що я завоював ліцензію і я повинен їхати туди.

Але ви ж розумієте, що не з усіма людьми можна домовлятися, це як в політиці. Я сподіваюся, що ми з цієї ситуації вийдемо максимально вигідно в першу чергу для результату збірної», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, в лютому Новиков став чемпіоном Європи у ваговій категорії Беленюк, який пропускав той турнірі. НОК України визнав Новикова спортсменом лютого.

Фото: Укрінформ