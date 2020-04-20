Жан Беленюк: Було б цікаво, якби літні Ігри проходили взимку

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів про перенесення літньої Олімпіади-2020 в Токіо через пандемію коронавірусу

Спортсмен зізнався що на 99 відсотків був упевнений у перенесенні Ігор, повідомляє Tribuna.

"Я припускав, що Олімпіаду можуть перенести. З кожним днем ​​ситуація погіршувалася. Розумів, що скоріш за все Олімпіаду перенесуть. Напередодні перенесення я був упевнений в цьому на 99 відсотків. Питання було в тому, як це вирішать зробити - перенесуть її на наступний рік або на осінь? Деякі казали, що на зиму. Було б цікаво, якби літня Олімпіада проходила взимку. З точки зору безпеки людей це було вірне рішення - перенести Олімпіаду на наступний рік", - заявив Беленюк.

Фото: noc-ukr.org.