Макгрегор втретє оголосив про завершення кар’єри

Ірландець був чемпіоном світу з ММА у легкій та напівлегкій вазі.

Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто», - написав Конор.

Це вже втретє, коли Макгрегор оголошує про завершення спортивної кар'єри. Раніше він оголошував про це в 2016 році, а також в 2019 році. Обидва рази він знову повертався.

Рішення можна назвати несподіваним, адже до цього президент UFC Дана Вайт висловлював надію, що ірландець поб'ється за титул з переможцем бою Нурмагомедов - Гетжі.

Читайте також: Макгрегор переміг Серроне за 40 секунд

У своєму останньому бою Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне в січні цього року, поєдинок тривав лише 40 секунд.

З 2008 року Макгрегор виступав в змішаних єдиноборствах у легкій та напівлегкій вазі. В обох дивізіонах він був чемпіоном світу.

Фото: Getty Images