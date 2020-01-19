Макгрегор переміг Серроне за 40 секунд

Повернення ірландця в ММА після поразки Нурмагомедову.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор переміг американця Дональда Серроне всього за 40 секунд під час турніру UFC 246 в Лас-Вегасі, повідомляє Укрінформ.

Макгрегор відразу заволодів ініціативою і завдавав удари супернику, після чого продовжив бити вже лежачого Серроне на підлозі октагону. Рефері був змушений зупинити бій.

Конор Макгрегор не бився з жовтня 2018 року, коли програв в бою за звання чемпіона UFC у легкій вазі росіянину Хабібу Нурмагомедову. Дональд Серроне програв в двох останніх боях до цього: проти Тоні Фергюсона в червні і Джастіна Гетжі у вересні.

Тепер Конор Макгрегор може розраховувати на проведення реваншу проти російського бійця Хабіба Нурмагомедова. Раніше про таку можливість заявляв президент UFC Дана Вайт.

31-річний ірландець заробив 3 мільйони доларів за сьогоднішній поєдинок, в той час як Дональд Серроне отримає 200 тисяч доларів.