Український захисник футбольного клубу "Різеспор" Микола Морозюк потрапив до символічної збірної 27-го туру турецької Суперліги.

Про це інформує статистично-аналітичний портал WhoScored.

За перемогу над "Галатасараєм" команда українця отримала найбільше представництво в збірній туру.

У числі кращих виявилися відразу троє гравців "Різеспор" - воротар Тарік Четін (7,8 бала), центральний захисник Іванільдо Фернандес (7,3 бала) і український фланговий захисник Микола Морозюк (7,6 бала).

Нагадаємо, в нинішньому сезоні екс-гравець київського "Динамо" провів у складі турецького клубу 23 матчі, забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу. Контракт українця з "Різеспор" розрахований до липня 2021 року.

Фото: football24.ua.