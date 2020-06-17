Сьогодні визначиться перший фіналіст Кубка України-2019/20 з футболу

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України з футболу, який відбудеться в середу, 17 червня, в передмісті Ужгорода Минаї, визначить першого учасника вирішального матчу за національний трофей.

У протистоянні о 14.00 зійдеться представник першої ліги "Минай" і 11-разовий володар Кубка країни київське "Динамо", повідомляє Укрінформ. Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Катериною Монзуль (Харків). "Минай" на шляху до півфіналу переміг "Калуш" - 2:1, "Волинь" (Луцьк) - 1:0, "Львів" - 2:0 та "Інгулец" (Петрове) - 1:1 (по пенальті - 6:5). "Динамо" в свою чергу залишило за бортом турніру "Шахтар" (Донецьк) - 2:1 і "Олександрію" - 1:0. Читайте також: Кобін: Сподіваюся, гра "Минай" - "Динамо" буде красивою Другу путівку у фінал розіграють 24 червня "Маріуполь" і полтавська "Ворскла". Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів".