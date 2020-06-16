Кобін: Сподіваюся, гра "Минай" - "Динамо" буде красивою

17 червня у передмісті Ужгорода відбудеться півфінальний матч Кубка України між футболістами закарпатського клубу "Минай" та київського "Динамо".

Поєдинок пройде на сільському стадіоні "Минай-Арена". Головний тренер "Миная" Василь Кобін в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" висловив надію, що гра буде красивою, а матч проходитиме в чесній боротьбі.

"У цілому настрій у команди хороший. До нас приїжджає іменитий суперник, а етап півфіналу Кубка каже сам за себе. У день матчу очікується приблизно +27 градусів і короткочасний дощ. Поле в доброму стані, адже ми спеціально готувалися до цього поєдинку. У нас маленький, компактний стадіон, думаю, уболівальники зберуться за його межами і підтримуватимуть команди. Розташування арени дозволяє фанатам дивитися гру і за її межами - поле добре видно з різних боків вулиці. У нас лише одна втрата - вибув Олег Маїк, який має проблеми з коліном. До речі, він свого часу грав за молодіжну команду "Динамо" та "Динамо-2". Нехай переможе найсильніший, головне, щоб гра була красивою і проходила в чесній боротьбі", - сказав Кобін.

Нагадаємо, зустріч "Минай" - "Динамо" розпочнеться у середу о 14.00. Пряма трансляція поєдинку з села Минай пройде на телеканалі "Уніан ТБ".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.