Матч УПЛ "Карпати" - "Олімпік" може пройти у Києві

Футбольний поєдинок 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги "Карпати" (Львів) – "Олімпік" (Донецьк) може відбутися у Києві, на стадіоні імені Баннікова.

Таке рішення можуть прийняти у зв’язку з епідеміологічною обстановкою у Львівській області через спалах коронавірусу. Крім того, Київ - зручне місце матчу для "Олімпіка", оскільки донецька команда базується у столиці України, повідомляє Sport Arena.

Розглядається також зміщення дати матчу, запланованого на суботу, 20 червня, на один-два дні.

Нагадаємо, через спалах коронавірусної інфекції "Карпати" після відновлення чемпіонату України не змогли зіграти з "Маріуполем", полтавською "Ворсклою" та "Дніпром-1".

Фото: megaline.ua