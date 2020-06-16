8 футболістів "Карпат" на самоізоляції, команда виходить з карантину

Восьмеро футболістів "Карпат" та п'ятеро співробітників клубу продовжують перебувати на самоізоляції, оскільки в них залишаються ознаки коронавірусу.

Разом з тим, львівська команда виходить з карантину і повертається до тренувального процесу, повідомляє пресслужба ФК "Карпати".

Підготовка до відновлення участі в чемпіонаті триватиме у закритому режимі. ФК "Карпати" вкотре наголошує, що готовий до боротьби у чемпіонаті", - зазначається у повідомленні.

Найближчий матч "Карпат" у чемпіонаті УПЛ запланований на 20 червня. У 27-у турі команда має зіграти проти донецького "Олімпіка". Матч, проте, можуть перенести на більш пізню дату.

Фото: fckarpaty.com.