Матч «Карпати» - «Олімпік» зіграють пізніше і не у Львові – ЗМІ

Львівський клуб ще не розпочинав тренування і чекає на результати ПЛР-тестів.

УПЛ чекає результатів ПЛР-тестів «Карпат», щоб прийняти рішення про проведення матчу 27-го туру чемпіонату України проти «Олімпіка», повідомляє Tribuna.com.

Результати тестування будуть 15 червня ввечері або 16-го вранці.

Можливо, зустріч «Карпати» - «Олімпік» перенесуть на пізніший день, бо до запланованої дати, 20 червня, львів'яни не встигнуть підготуватися. Команда ще не розпочинала тренування, адже чекає результатів тестів.

Швидше за все, матч проведуть не у Львові, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, сезон в УПЛ відновився в кінці травня. Днями також прийняли рішення про поновлення Першої ліги. Планувалося, що залишок чемпіонатів пройде без уболівальників на трибунах.

Фото: сайт ФК "Карпати"