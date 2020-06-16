Ребров з «Ференцварошом» вдруге став чемпіоном Угорщини

«Ференцварош» обіграв «Гонвед» і здобув 31-й чемпіонський титул в історії клубу.

Клуб Сергія Реброва «Ференцварош» в 30-му турі чемпіонату Угорщини обіграв «Гонвед» 2:0 і став чемпіоном країни, повідомляє Укрінформ.

За 3 тури до фінішу чемпіонату «Ференцварош» випередив найближчого переслідувача «Фегервар» на 14 очок. У складі «Ференцвароша» грають також українські півзахисники Олександр Зубков і Ігор Харатін.

Нагадаємо, в минулому сезоні Сергій Ребров вже перемагав у чемпіонаті Угорщини в якості головного тренера «Ференцвароша».

Фото: nemzetisport.hu