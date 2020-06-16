Збірні України з боксу поновили тренування

Жіноча та чоловіча збірні України з боксу провели перші тренування після виходу з карантину, пов'язаного в пандемією коронавірусу.

Заняття вітчизняних майстрів шкіряної рукавички проходять в Олімпійському навчально-тренувальному центрі у Кончі-Заспі під Києвом, повідомляє пресслужба Федерації боксу України на сторінці у Facebook.

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"Наша команда повертається до тренувань, щоб знову радувати нашу потужну спортивну даржаву своїми перемогами! Віримо в команду, віримо в вас! Плідних тренувань!" - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation.