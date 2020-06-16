Олександр Усик не увійшов у топ-10 рейтингу від The ​​Ring

Екс-чемпіон світу у важкій вазі і обов'язковий претендент на пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі українець Олександр Усик не потрапив в список 10 кращих боксерів хевівейта за версією авторитетного журналу The Ring.

Як повідомляє офіційний сайт видання, Усик входить в число п'яти претендентів. Список суперваговиків очолює чемпіон Тайсон Ф'юрі. Далі йдуть Ентоні Джошуа, Ділліан Уайт, Деонтей Уайлдер, Луїс Ортіс, Енді Руїс, Олександр Повєткін, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Рівас і Кубрат Пулєв. Претенденти: Даніель Дюбуа, Ефе Аджагба, Філіп Хргович, Агіт Кабаєл, Олександр Усик. Читайте також: Ф'юрі включив Усика до ТОП-5 діючих боксерів суперважкої ваги Нагадаємо, Усик провів лише один поєдинок у суперважкій вазі, перемігши достроково американця Чазза Уїзерспуна 12 жовтня минулого року. Фото: Matchroom Boxing USA.