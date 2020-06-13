Ф'юрі включив Усика до ТОП-5 діючих боксерів суперважкої ваги

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі склав рейтинг ТОП-5 боксеров свого дивізіону.

У цьому списку знайшлося місце українцю Алекснадра Усику, повідомляє Klitschko-brothers.com.

На перше місце Ф'юрі без зайвої скромності поставив себе. Друге віддав своєму принциповому супернику американцю Деонтею Вайлдеру. Попри легку перемогу в їхньому другому бою, британський чемпіон поставив американця вище за свого співвітчизника, володаря титулів WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа.

На четвертій позиції у рейтингу Ф'юрі розташувався обов'язковий претендент на титул WBO, колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик. Замикає ТОП-5 перший номер рейтингу WBC британець Ділліан Вайт.

Фото: klitschko-brothers.com.