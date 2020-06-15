Телеканал «Футбол» готовий за свій рахунок транслювати матчі Першої ліги

Також телеканал пропонує використовувати ВАР і перенести матчі Першої ліги на будні дні.

Директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов запропонував УАФ і ПФЛ транслюватиме матчі першої ліги і використовувати на них ВАР.

«Я звертаюся до керівництва ПФЛ, до керівництва УАФ і до суддівського комітету УАФ. Вважайте це офіційним зверненням телеканалів «Футбол».

У зв'язку з високим градусом конкуренції в боротьбі за путівки в УПЛ, телеканали «Футбол» готові за свій рахунок провести трансляції центральних матчів в кожному турі першої ліги. Більш того, чому я звертаюся в тому числі до УАФ, ми все знаємо скільки скандальних історій було з суддівством у першій лізі.

Зараз на кону путівки в УПЛ. Ми пропонуємо на центральних матчах першої ліги використовувати ВАР.

Чому звертаюся до керівництва комітету арбітрів? Тому що арбітрів з ліцензією ВАР не так багато і необхідно знайти можливості їх залучити до матчів першої ліги. У зв'язку з цим звертаюся до керівника ПФЛ Сергію Макарову, переглянути календар матчів першої ліги.

Перенести матчі з вихідних днів, коли грають в УПЛ, на середину тижня. Це дозволить організувати трансляції та залучити арбітрів з досвідом роботи з ВАР. Все перераховане допоможе вирішити боротьбу за вихід в УПЛ в чесній спортивній боротьбі.

У свою чергу також хочу сказати, що ми будемо пильно стежити за всіма матчами першої ліги і висвітлювати гри і суддівство в ефірі телеканалів «Футбол». Завтра ми зробимо офіційну пропозицію ПФЛ і УАФ щодо показу ігор першої ліги», - сказав Денисов.

Нагадаємо, сезон Першої ліги офіційно поновиться 24 червня і завершиться 11 серпня.

Фото: Укрінформ