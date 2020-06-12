Офіційно: виконком УАФ затвердив рестарт чемпіонату Першої ліги

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив рішення щодо поновлення чемпіонату України у Першій лізі та дострокового завершення першості у Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Чемпіонат України з футболу серед клубів Першої ліги сезону-2019/2020 поновити у форматі згідно з регламентом змагань ПФЛ із загальною кількістю учасників до 200-т осіб за умови дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України №27 від 26.05.2020 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - таке рішення, зокрема, затвердив виконком.

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Був також затверджений план-календар догравання Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону-2019/2020. Рестарт у Першій лізі запланований на 24 червня, а базовою датою останнього, 30-го туру визначено 11 серпня. Дати матчів плей-офф - 15-те та 19 серпня.