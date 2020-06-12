Я нікуди не збираюсь, крім Олімпійських ігор – Беленюк

Український борець і народний депутат відреагував на заяву Святослава Вакарчука.

Український борець греко-римського стилю і депутат «Слуги народу» Жан Беленюк не збирається складати депутатський мандат. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так Беленюк відреагував на заяву голови партії «Голос» Святослава Вакарчука, який збирається залишити свою роботу у Верховній Раді.

«У мене все стабільно. Я нікуди не збираюся, крім Олімпійських ігор. Справжні чемпіони не залишають килим під час бою», - написав Беленюк.

Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став переможцем загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Спортсмен року-2019».

Фото: Укрінформ