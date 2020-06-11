Верняєв: Тренуємося на базі, здали тести на коронавірус

Чемпіон світу та Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олег Верняєв радий повернутися до тренувального залу у Кончі-Заспі.

В ефірі телеканалу "UA: Перший" український гімнаст також розповів, як на олімпійській базі дотримуються карантину.

"Я дуже скучив за тренуваннями. Все добре, найближчим часом зганимо вагу, переведемо в силу, в масу. Почнемо набирати й готуватися до Олімпійських ігор. Працює база, все вже запустилися: буфет, їдальня, всі наші чергові прийшли. Словом, думаю, все буде у звичайному режимі. На КПП перевіряють температуру, всюди дезінфікуючі засоби. Ми здали тести на COVID-19. Сподіваюся, позитивних проб не буде. Проте, усі носитимемо маски, рукавички", - сказав Верняєв.

Нагадаємо, літню Олімпіаду-2020 у Токіо через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Фото: facebook.com/oleg.verniaiev.