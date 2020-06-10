Підручний: Найвища мета сезону - виграти "золото" чемпіонату світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний розповів про цілі на наступний сезон.

Спортсмен сподівається успішно виступити на чемпіонаті світу, повідомляє Tribuna.com.

"Цілі - боротися за найвищі місця на етапах Кубка та чемпіонаті світу. Найвища мета - здобути золоту медаль на світовій першості. Крім того, намагатися прогресувати, досягти більшої стабільності як у стрільбі, так і лижній підготовці. Це має поліпшити загальний результат" , - сказав Підручний.

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Нагадаємо, що 2019 року Підручний завоював "золото" у гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Щвейія).

Фото: biathlon.com.ua.