Збірна Україна з футболу зберегла 24 місце рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів змін не відбулося.
Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів, повідомляє пресслужба УАФ.
Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають у рейтингу ФІФА такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те.
Місця опонентів команди Андрія Шевченка в Лізі націй : Іспанія - 8-е, Швейцарія — 12-те, Німеччина - 15-те.
Рейтинг ФІФА від 11 червня 2020 року.
1. Бельгія - 1765 балів
2. Франція - 1733
3. Бразилія - 1712
4. Англія - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватія - 1642
7. Португалія - 1639
8. Іспанія - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбія - 1622
...24. УКРАЇНА - 1537.
Фото: uaf.ua.