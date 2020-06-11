Збірна Україна з футболу зберегла 24 місце рейтингу ФІФА

Збірна Україна з футболу зберегла 24 місце рейтингу ФІФА

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів змін не відбулося. 

Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів, повідомляє пресслужба УАФ.

Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю. 

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають у рейтингу ФІФА такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те.

Місця опонентів команди Андрія Шевченка в Лізі націй : Іспанія - 8-е, Швейцарія — 12-те, Німеччина - 15-те.

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Рейтинг ФІФА від 11 червня 2020 року.

1. Бельгія - 1765 балів

2. Франція - 1733

3. Бразилія - 1712

4. Англія - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватія - 1642

7. Португалія - 1639

8. Іспанія - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбія - 1622

...24. УКРАЇНА - 1537.

Фото: uaf.ua.

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