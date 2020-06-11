Збірна Україна з футболу зберегла 24 місце рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією міжнародних матчів змін не відбулося.

Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів, повідомляє пресслужба УАФ. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 15-ю. Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають у рейтингу ФІФА такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія - 26-те. Місця опонентів команди Андрія Шевченка в Лізі націй : Іспанія - 8-е, Швейцарія — 12-те, Німеччина - 15-те. Читайте також: Микита Шевченко не допоможе "Зорі" до кінця сезону Рейтинг ФІФА від 11 червня 2020 року. 1. Бельгія - 1765 балів 2. Франція - 1733 3. Бразилія - 1712 4. Англія - 1661 5. Уругвай - 1645 6. Хорватія - 1642 7. Португалія - 1639 8. Іспанія - 1636 9. Аргентина - 1623 10. Колумбія - 1622 ...24. УКРАЇНА - 1537. Фото: uaf.ua.