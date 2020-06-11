"Ференцварош" готує заміну Реброву

Керівництво угорського футбольного клубу "Ференцварош" знаходиться на стадії переговорного процесу з румунським фахівцем Ласло Белені, який в новому сезоні має замінити на посаді головного тренера команди українця Сергія Реброва.

За даними румунської преси, для "Ференцвароша" не буде проблемою платити Белені зарплату в районі 1 мільйона євро, що влаштує 67-річного тренера.

На даний момент Белені перебуває в своєму будинку у Франції, але в найближчі дні планує приїхати до Будапешта.

Відзначимо, що у 2017-2020 роках Ласло Болоні очолював бельгійський клуб "Антверпен".

Нагадаємо, Ребров повідомив керівництву "Френцвароша" про те, що він залишить команду після закінчення сезону. Український фахівець погодився очолити турецький "Фенербахче".

На фото: Сергій Ребров (fradi.hu).