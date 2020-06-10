Ребров прийняв умови «Фенербахче» - ЗМІ

Український тренер готовий працювати без трансферного бюджета, його зарплата не перевищуватиме 1,2 млн євро.

Турецьке видання Fotospor повідомляє, що український тренер Сергій Ребров прийняв умови, які поставив перед ним президент «Фенербахче» Алі Коч.

За інформацією джерела, зарплата Реброва не перевищуватиме 1,2 млн євро. Пріоритетне завдання – перемога в чемпіонаті.

Керівництво «Фенербахче» хоче, щоб новий тренер зробив ставку на молодих вихованців клубу. Таких з нового сезону буде майже половина команди.

Діятиме обмеження по трансферній політиці через складнощі клубу з фінансовим фейр-плей. Купівля новачків буде можлива тільки після продажу когось з гравців. Окремого трансферного бюджету не передбачено.

Планується, що Ребров візьме з собою помічником Альберто Босха, з яким працює в «Ференцвароші». В його тренерський штаб увійдуть Волкан Демірел і Мехмет Ауреліо, які вже працюють в «Фенербахче».

Нагадаємо, Ребров прекрасно знайомий з «Фенербахче», оскільки грав за цю команду з 2002 по 2004 рік.

Контракт Сергія Реброва з «Ференцварошем» діє ще три роки.

Фото: Укрінформ