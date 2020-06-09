Ребров очолить "Фенербахче" - ЗМІ

Головний тренер угорського футбольного клубу "Ференцварош" Сергій Ребров може очолити турецький "Фенербахче".

Про це повідомляє видання Turkiye Gazetesi.

За інформацією джерела, український фахівець вже повідомив керівництву "Френцвароша" про те, що він залишить команду після закінчення сезону.

Видання повідомляє, що Ребров знаходиться в постійному контакті з представниками "Фенербахче" і погодився очолити клуб з наступного сезону.

Відзначимо, що "Фенербахче" в березні звільнив головного тренера Ерсуна Янала. У свою чергу, Ребров виступав за "Фенербахче" в 2002-2004 роках.

Фото: fradi.hu.