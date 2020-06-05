Агент Реброва каже, що пропозицій від «Динамо» не було

Агент Реброва каже, що пропозицій від «Динамо» не було

Укрінформ
Водночас, Шандор Варга обіцяє, що Сергій Ребров розгляне пропозицію від київського клубу, якщо вона надійде.

Агент головного тренера «Ференцвароша» Сергія Реброва Шандор Варга розповів meta-ratings.com.ua про інтерес до його клієнта з боку інших клубів.

«Дійсно, крім «Динамо» претендентами на Сергія Реброва називаються ще кілька клубів, в тому числі з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Уже кілька разів виходив на зв'язок президент «Фенербахче». У Туреччині добре його пам'ятають, він там грав, вони стежать за тренерськими успіхами Реброва.

У Сергія Реброва чинний контракт з «Ференцварошем» ще на три роки. Він щасливий в Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою. В Угорщині перемогли коронавірус, відновився футбол, на стадіони приходять вболівальники.

Читайте також: "Динамо" розглядає лише кандидатури Сьоміна і Реброва - Dynamo.kiev.ua

Сергій почувається в цій команді добре і залишати її не збирається. Втім, в тренерській кар'єрі ніколи не можна далеко на майбутнє загадувати. І нам приємно, що до його послуг є інтерес.

Пропозиції від «Динамо» не було, але ми ввічливі люди і можемо її розглянути, як і будь-які інші пропозиції.

Що стосується «Динамо», то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів. У лютому я був в Києві на матчі «Динамо», ми спілкувалися, бачилися з Леонідом Буряком», - сказав Варга.

Читайте також: Суркіс заперечив, що Сьомін може очолити «Динамо»

ЗМІ повідомляли про інтерес «Динамо» до двох кандидатур на посаду головного тренера – Юрія Сьоміна і Сергія Реброва.

Нагадаємо, «Шахтар» з рахунком 3:1 здобув вольову перемогу над київським «Динамо» в поєдинку 24-го туру УПЛ.

Турнірне становище команд першої шістки: «Шахтар» - 62 очки (після 24-х матчів), «Зоря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Олександрія» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

Фото: Укрінформ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-