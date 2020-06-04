Суркіс заперечив, що Сьомін може очолити «Динамо»

Російський тренер двічі працював з «Динамо», а в 2014-у році підтримав анексію Криму.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував виданню «Спорт-Експрес» інформацію, що Юрій Сьомін - один з головних кандидатів на посаду головного тренера киян.

«У мене є головний тренер. Я це не обговорюю», - сказав Суркіс.

Київський клуб тренує Олексій Михайличенко. «Динамо» розташувалося на четвертому місці УПЛ, поступаючись «Зорі» і «Десні» за додатковими показниками. 7 червня кияни вдома зіграють проти «Олександрії».

Нагадаємо, Юрій Сьомін очолював «Динамо» з 2007 по 2009 рік і з 2010 по 2012 рік. З ним кияни ставали чемпіонами України, вигравали Суперкубок країни, грали в півфіналі Кубка УЄФА. Останнім місцем роботи Сьоміна був московський «Локомотив».