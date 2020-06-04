ЗМІ: Сьомін може знову очолити київське "Динамо"
За інформацією видання, всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які привели до відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому. Конфліктна ситуація, що мала місце, повністю забута.
Тим часом, сам тренер заявив, що ніхто з представників "біло-синіх" не контактував з ним.
"До мене з цього приводу ніхто не звертався", - сказав Сьомін "Чемпіонату".
Додамо, що в недавньому інтерв'ю Сьомін, згадуючи період роботи в Києві, визнав помилкою свій відхід з "Динамо" після чемпіонського титулу в сезоні 2009 року.
Нагадаємо, Сьомін очолював київське "Динамо" двічі - в період з 2008 по 2009 роки і з 2010 по 2012 роки. Разом з київською командою він ставав чемпіоном України (2008/09), вигравав Суперкубок країни (2011), а також дійшов до півфіналу Кубка УЄФА (2009).
Фото - Dynamo.kiev.ua.