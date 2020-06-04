ЗМІ: Сьомін може знову очолити київське "Динамо"

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua від свого джерела в Москві, одним з головних кандидатів на пост наставника київського футбольного клубу "Динамо" розглядається Юрій Сьомін, який недавно був звільнений з московського "Локомотива".

За інформацією видання, всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які привели до відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому. Конфліктна ситуація, що мала місце, повністю забута.

Тим часом, сам тренер заявив, що ніхто з представників "біло-синіх" не контактував з ним.

"До мене з цього приводу ніхто не звертався", - сказав Сьомін "Чемпіонату".

Додамо, що в недавньому інтерв'ю Сьомін, згадуючи період роботи в Києві, визнав помилкою свій відхід з "Динамо" після чемпіонського титулу в сезоні 2009 року.

Нагадаємо, Сьомін очолював київське "Динамо" двічі - в період з 2008 по 2009 роки і з 2010 по 2012 роки. Разом з київською командою він ставав чемпіоном України (2008/09), вигравав Суперкубок країни (2011), а також дійшов до півфіналу Кубка УЄФА (2009).

Фото - Dynamo.kiev.ua.