Чому Гвоздик пішов з боксу

Втрата мотивації, падіння гонорарів, бізнес і проблеми зі здоров’ям.

Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик підтвердив, що завершив кар’єру боксера. Але не надав з цього приводу жодних пояснень. Експерт з боксу Максим Розенко прокоментував champion.com.ua несподіваний крок Олександра.

«Ситуація з Гвоздиком нагадує мені історію з ексчемпіон світу в надважкій вазі росіянином Султаном Ібрагімовим. 23 лютого 2008 року в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден" Султан провів бій з Володимиром Кличком. Це був об’єднувальний поєдинок, який проводився в хевівейті вперше за 9 років. На кону стояли два чемпіонські титули: IBF, яким володів українець та WBO, який був у росіянина. Призовий фонд бою склад близько 10 мільйонів доларів.

Поєдинок Султан програв, позбувся чемпіонського поясу і після цього завершив свою кар’єру. Я телефонував йому приблизно через півроку після бою. 33-річний Ібрагімов так пояснив своє рішення: «Щоб заслужити чемпіонський бій, мені потрібно пройти новий шлях. Битися в рейтингових боях за 50 тисяч доларів. Не бачу в цьому сенсу. Якщо б була цікава пропозиція, подумав би. Але такої не отримав».

Гвоздик також провів об’єднувальний бій, за який заробив близько 1,5 мільйона доларів. Зараз йому б знов довелося виходити в ринг і проводити бої за ті ж умовні 50 тисяч доларів. На це важко погодитися, передусім, психологічно. Особливо, коли є інший бізнес.

Також акцентую увагу на тому, що після пандемії кон’юнктура в боксі значно помінялася. Гонорари у боксерів вже не будуть такими, як були минулого року. До того навряд чи можна стверджувати, що українець був в пріоритеті у Top Rank. У Боба Арума весь цей час була основна обойма боксерів, на яких він робив ставку в першу чергу. Олександр майже ніколи не входив до неї. Мабуть, це теж вплинуло на його рішення.

Хоча є питання, наскільки воно остаточне. Мені здається, що тут більше підходить цитата з пісні Андрія Макаревича «Все дело в цене на билет». Якщо Гвоздик отримає цікаву пропозицію, цілком може змінити своє рішення. Також були чутки, що у Сашка проблеми зі здоров’ям і саме це основна причина кінця боксерської кар’єри. Але в це навіть не хочу вірити. Як і в те, що це просто домашня заготовка, щоб швидше отримати цікавий бій», - вважає Максим Розенко.

За професіональну кар'єру Гвоздик провів 17 поєдинків: здобув 16 перемог поспіль перш, ніж програв Артуру Бетербієву чемпіонський титул WBC в напівважкій вазі в жовтні минулого року.

Гвоздик став чемпіоном світу в грудні 2018-го, коли нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді. Через чотири місяці він успішно захистив титул в бою з французом Дуду Нгумбу.