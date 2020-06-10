"Колос" прийматиме "Шахтар" на НСК "Олімпійський"

Матч 26-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) між футболістами ковалівського "Колоса" і донецького "Шахтаря" пройде на столичному НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Після відновлення сезону "гірники" домовляються з суперниками, щоб всі поєдинки проходили саме на "Олімпійському".

Нагадаємо, що за 7 турів до закінчення національної першості "Шахтар" випереджає найближчих переслідувачів - луганську "Зорю" і київське "Динамо" - на 16 очок.

Зустріч "Колос" - "Шахтар" відбудеться у неділю, 14 червня, о 17.00.

На фото: НСК "Олімпійський (Укрінформ).