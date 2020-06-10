Змінено час початку матчу 27 туру УПЛ "Динамо" - "Колос"
Укрінформ
Дирекція української футбольної Прем'єр-ліги змінила час початку матчу 27-го туру чемпіонату країни "Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка), який пройде у понеділок, 22 червня.
Зустріч стартує не о 17.00, а о 19.30, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві.
Становище команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.
Фото: upl.ua.