Хавбек ФК "Зоря" Кочергін: Матч з "Динамо" буде за шість очок

Півзахисник луганського футбольного клубу "Зоря" Владислав Кочергін поділився думками про найближчий матч чемпіонату України проти київського "Динамо".

Гравець вважає, що в цьому важливому поєдинку психологічно складніше буде динамівцям, повідомляє Zbirna.com.

"Нині для "Зорі" кожна гра, немов фінал. У турнірній таблиці така ситуація, що кожне втрачене очко віддаляє команду від мети. Матч з "Динамо" буде за шість очок. Переможець цього поєдинку стане набагато ближчим до "срібла". Мі хочемо посісти друге місце і потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що "Динамо" - гранд українського футболу, тому для "біло-синіх" ця гра буде складнішою з точки зору психології. Наші тренери, упевнений, оберуть правильну тактику. Головне, щоб команда виконала план на гру, тоді й результату буде досягти легше", - сказав Кочергін.

Матч 26-го туру "Зоря" - "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Уболівальники зможуть побачити його у прямому ефірі на телеканалі "2+2". Початку поєдинку - о 17.00.

Читайте також: Кіліана Мбаппе визнали найдорожчим футболістом світу

Становище команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: zarya-lugansk.com.